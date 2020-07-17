Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m): хозяева разберутся с новичком

Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) (18 июля), ставки и коэффициенты

18 июля в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Миннесота Тимбервулвз (Zo0m).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Сакраменто Кингз (bad_trip) – Миннесота Тимбервулвз (Zo0m), запланированный на 18 июля. Баскетболисты появятся на площадке в 00:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сакраменто Кингз (bad_trip) и Миннесота Тимбервулвз (Zo0m). Организаторы турнира собираются провести данную игру 18 июля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз (Zo0m). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сакраменто Кингз (bad_trip), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сакраменто Кингз (bad_trip)

В этом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сакраменто Кингз (bad_trip) нет более травмированных игроков основы.



Миннесота Тимбервулвз (Zo0m)

Уже три недели баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 18 июля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m). А так как начало встречи в 00:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) (18 июля), ставки и коэффициенты

Сакраменто Кингз (bad_trip)

Сейчас баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сакраменто Кингз (bad_trip) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Миннесота Тимбервулвз (Zo0m)

В прошлом матче баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 18 июля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сакраменто Кингз (bad_trip) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (bad_trip) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакраменто Кингз (bad_trip) — Миннесота Тимбервулвз (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (bad_trip) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (bad_trip) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (bad_trip) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Zo0m) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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