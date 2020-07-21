Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL). Прогноз, ставки на матч. Мексика (21.07.20)

21-го июля 2020 года в 00:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мексика, в котором на корт выйдут Джон Миллман (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Танаси Коккинакис (SRL).



Так как Джон Миллман (SRL) в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Танаси Коккинакис (SRL), мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21-го июля 2020 года. Но, доказать обратное Джон Миллман (SRL) все же сможет в 00:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 21-го июля 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 00:05 по МСК.

Джон Миллман (SRL)

По непонятным причинам Джон Миллман (SRL) в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Джон Миллман (SRL) теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Джон Миллман (SRL) занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Джон Миллман (SRL) играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Джон Миллман (SRL) имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Танаси Коккинакис (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Танаси Коккинакис (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Танаси Коккинакис (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Танаси Коккинакис (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Танаси Коккинакис (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Танаси Коккинакис (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Джон Миллман (SRL)» — «Танаси Коккинакис (SRL)»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL). Прогноз, ставки на матч(21.07.20)

Джон Миллман (SRL)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джон Миллман (SRL) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джон Миллман (SRL) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джон Миллман (SRL) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джон Миллман (SRL) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джон Миллман (SRL) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джон Миллман (SRL) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Танаси Коккинакис (SRL)

В этом сезоне Танаси Коккинакис (SRL) не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Танаси Коккинакис (SRL) сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Танаси Коккинакис (SRL) допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Танаси Коккинакис (SRL) допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Танаси Коккинакис (SRL) демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL): андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джон Миллман (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Танаси Коккинакис (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джон Миллман (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Танаси Коккинакис (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джон Миллман (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джон Миллман (SRL) — Танаси Коккинакис (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джон Миллман (SRL) и Танаси Коккинакис (SRL), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-275504-argentina-spindly-spout2-serbiya-nairobi7755-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-20-07-20/