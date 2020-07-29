Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж): будет сделан акцент на атакующий теннис

Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж) (29-го июля 2020 года), ставки и коэффициенты

29-го июля 2020 года в 19:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Чикаго Смэш (муж) , а противостоять в этом поединке будет Филадельфия Фридомс (муж).



Теннисное противостояние Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж) пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 29-го июля 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:20 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Чикаго Смэш (муж) является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж):

Теннисный поединок Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж) запланирован организаторами турнира на 29-го июля 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:20 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж) встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Чикаго Смэш (муж) имеет три победы при одном поражении.

Чикаго Смэш (муж)

Этот турнир Чикаго Смэш (муж) проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Чикаго Смэш (муж) может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Чикаго Смэш (муж) однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Чикаго Смэш (муж) имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Чикаго Смэш (муж) левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Чикаго Смэш (муж) хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Филадельфия Фридомс (муж)

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Филадельфия Фридомс (муж) имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Филадельфия Фридомс (муж) демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Филадельфия Фридомс (муж) не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Филадельфия Фридомс (муж) не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Чикаго Смэш (муж)» — «Филадельфия Фридомс (муж)»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж) впервые будут встречаться между собой. Если Чикаго Смэш (муж) уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Филадельфия Фридомс (муж) пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Чикаго Смэш (муж) демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Чикаго Смэш (муж) – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж) 29-го июля 2020 года

Чикаго Смэш (муж)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Чикаго Смэш (муж) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Чикаго Смэш (муж) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Чикаго Смэш (муж) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Чикаго Смэш (муж) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Чикаго Смэш (муж) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Чикаго Смэш (муж) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Филадельфия Фридомс (муж)

Выступать в зале Филадельфия Фридомс (муж) не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Филадельфия Фридомс (муж) старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Филадельфия Фридомс (муж) принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Филадельфия Фридомс (муж) демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Филадельфия Фридомс (муж) даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Филадельфия Фридомс (муж) хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж): будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Филадельфия Фридомс (муж) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Филадельфия Фридомс (муж) проводит второй или третий матч. А вот Чикаго Смэш (муж) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Чикаго Смэш (муж), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Чикаго Смэш (муж) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Чикаго Смэш (муж) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Смэш (муж) — Филадельфия Фридомс (муж). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Чикаго Смэш (муж) и Филадельфия Фридомс (муж). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Чикаго Смэш (муж) и для Филадельфия Фридомс (муж), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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