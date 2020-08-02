Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL): снова ждем результативной игры

Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL) (03-го августа), ставки и коэффициенты

03-го августа в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата США, в котором на корт выйдут Милош Раонич (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Жо-Вилфрид Цонга (SRL).



03-го августа пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL). Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 20:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Милош Раонич (SRL) может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го августа откроет его противостояние Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Жо-Вилфрид Цонга (SRL) может гордиться семью победами, а вот Милош Раонич (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Милош Раонич (SRL)

Пока Милош Раонич (SRL) не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Милош Раонич (SRL) находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Милош Раонич (SRL) будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Милош Раонич (SRL) довольно неплохо играет на данном покрытии.



Жо-Вилфрид Цонга (SRL)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Жо-Вилфрид Цонга (SRL) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Жо-Вилфрид Цонга (SRL) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Жо-Вилфрид Цонга (SRL) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Жо-Вилфрид Цонга (SRL) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Жо-Вилфрид Цонга (SRL) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Милош Раонич (SRL)» — «Жо-Вилфрид Цонга (SRL)»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL). Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL) в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL) имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL) (03-го августа), ставки и коэффициенты

Милош Раонич (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Милош Раонич (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Милош Раонич (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Милош Раонич (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Милош Раонич (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Милош Раонич (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Милош Раонич (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Милош Раонич (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жо-Вилфрид Цонга (SRL)

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Жо-Вилфрид Цонга (SRL) хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Жо-Вилфрид Цонга (SRL) никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Жо-Вилфрид Цонга (SRL) сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Жо-Вилфрид Цонга (SRL) всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Милош Раонич (SRL), и Жо-Вилфрид Цонга (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL): снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Милош Раонич (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жо-Вилфрид Цонга (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Милош Раонич (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жо-Вилфрид Цонга (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Милош Раонич (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милош Раонич (SRL) — Жо-Вилфрид Цонга (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Милош Раонич (SRL) и Жо-Вилфрид Цонга (SRL).



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