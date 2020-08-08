Прогноз Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL) (17.08.2020), ставки и коэффициенты

Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL). Прогноз, ставки на матч (17.08.20)

17 августа в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Олимпийские игры, в котором на корт выйдут Марин Чилич (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Жоао Менезеш (SRL).



Судья теннисного матча Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL) должен дать знак о старте игры в 09:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 17 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Марин Чилич (SRL) и Жоао Менезеш (SRL) более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Марин Чилич (SRL) имеет четыре победы, то Жоао Менезеш (SRL) может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL):

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL). Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 09:00 по Москве, пока не начался поединок. Марин Чилич (SRL) и Жоао Менезеш (SRL) еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Марин Чилич (SRL)

Марин Чилич (SRL), несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Марин Чилич (SRL) может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Марин Чилич (SRL) входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Марин Чилич (SRL) еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Марин Чилич (SRL) сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Жоао Менезеш (SRL)

На этом турнире Жоао Менезеш (SRL) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Жоао Менезеш (SRL) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Жоао Менезеш (SRL) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Жоао Менезеш (SRL) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Жоао Менезеш (SRL) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Жоао Менезеш (SRL) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Марин Чилич (SRL) и Жоао Менезеш (SRL). Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.20)

Марин Чилич (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Марин Чилич (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Марин Чилич (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Марин Чилич (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Марин Чилич (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Марин Чилич (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Марин Чилич (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Марин Чилич (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жоао Менезеш (SRL)

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Жоао Менезеш (SRL) хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Жоао Менезеш (SRL) никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Жоао Менезеш (SRL) сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Жоао Менезеш (SRL) всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Марин Чилич (SRL) и Жоао Менезеш (SRL). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL): кто пройдет в следующий раунд?

Марин Чилич (SRL) и Жоао Менезеш (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марин Чилич (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жоао Менезеш (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марин Чилич (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жоао Менезеш (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марин Чилич (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жоао Менезеш (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марин Чилич (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Марин Чилич (SRL) — Жоао Менезеш (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марин Чилич (SRL) и Жоао Менезеш (SRL) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марин Чилич (SRL), и Жоао Менезеш (SRL) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-282141-blazh-rola-irzhi-lehekka-prognoz-i-stavki-ot-professionala-17-08-20/