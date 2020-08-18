СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.20)

Прогноз СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз (18 августа), ставки и коэффициенты

СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз (18.08.2020), ставки и коэффициенты

18.08.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Таиланда, в котором на своей площадке местный клуб СВУ Баскетбол Клаб примет соперника по национальному первенству Бан Буэн Дэвил Рэйз.



Главный тренер баскетбольного клуба СВУ Баскетбол Клаб каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 18.08.2020 хозяевам предстоит у себя дома принимать Бан Буэн Дэвил Рэйз. Игра, которая начнется в 12:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб проводит на своей площадке, и 18.08.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Бан Буэн Дэвил Рэйз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 12:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба СВУ Баскетбол Клаб, а один раз сильнее были игроки БК Бан Буэн Дэвил Рэйз.

СВУ Баскетбол Клаб

К данному поединку баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей СВУ Баскетбол Клаб подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Бан Буэн Дэвил Рэйз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Бан Буэн Дэвил Рэйз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз, несмотря на то, что он должен пройти только 18.08.2020. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 12:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.20)

СВУ Баскетбол Клаб

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК СВУ Баскетбол Клаб сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба СВУ Баскетбол Клаб бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бан Буэн Дэвил Рэйз

В прошлом матче баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Бан Буэн Дэвил Рэйз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18.08.2020, и в его рамках состоится поединок СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба СВУ Баскетбол Клаб показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба СВУ Баскетбол Клаб и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ СВУ Баскетбол Клаб — Бан Буэн Дэвил Рэйз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба СВУ Баскетбол Клаб уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб СВУ Баскетбол Клаб пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба СВУ Баскетбол Клаб составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бан Буэн Дэвил Рэйз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бан Буэн Дэвил Рэйз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бан Буэн Дэвил Рэйз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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