Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго (27.08.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго 27 августа

27 августа в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Росол/Шрирам Баладжи , а противостоять в этом поединке будет Вега Эрнандес/Хах Вердуго.



Судья теннисного матча Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Росол/Шрирам Баладжи имеет четыре победы, то Вега Эрнандес/Хах Вердуго может похвастаться лишь двумя победами.



Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вега Эрнандес/Хах Вердуго, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вега Эрнандес/Хах Вердуго выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Росол/Шрирам Баладжи

В этом сезоне Росол/Шрирам Баладжи показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Росол/Шрирам Баладжи сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Росол/Шрирам Баладжи еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Росол/Шрирам Баладжи обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Росол/Шрирам Баладжи играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Росол/Шрирам Баладжи любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вега Эрнандес/Хах Вердуго

Во взрослом туре Вега Эрнандес/Хах Вердуго проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Вега Эрнандес/Хах Вердуго пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Вега Эрнандес/Хах Вердуго предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Вега Эрнандес/Хах Вердуго еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго (27 августа), ставки и коэффициенты

Росол/Шрирам Баладжи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Росол/Шрирам Баладжи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Росол/Шрирам Баладжи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Росол/Шрирам Баладжи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Росол/Шрирам Баладжи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Росол/Шрирам Баладжи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Росол/Шрирам Баладжи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Росол/Шрирам Баладжи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вега Эрнандес/Хах Вердуго

Выступать в зале Вега Эрнандес/Хах Вердуго не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вега Эрнандес/Хах Вердуго старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вега Эрнандес/Хах Вердуго принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вега Эрнандес/Хах Вердуго демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вега Эрнандес/Хах Вердуго даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вега Эрнандес/Хах Вердуго хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Росол/Шрирам Баладжи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вега Эрнандес/Хах Вердуго в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Росол/Шрирам Баладжи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вега Эрнандес/Хах Вердуго сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Росол/Шрирам Баладжи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Росол/Шрирам Баладжи и для Вега Эрнандес/Хах Вердуго, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-285171-karlo-kubelich-aleksandr-mannapov-prognoz-specialista-na-match-27-08-20/