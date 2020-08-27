Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго: ошибок будет много, ставим на количество геймов

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Прогноз Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго (27.08.2020), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставка на матч Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго 27 августа
27 августа в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Росол/Шрирам Баладжи , а противостоять в этом поединке будет Вега Эрнандес/Хах Вердуго.
Судья теннисного матча Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Росол/Шрирам Баладжи имеет четыре победы, то Вега Эрнандес/Хах Вердуго может похвастаться лишь двумя победами.
Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?
27 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вега Эрнандес/Хах Вердуго, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вега Эрнандес/Хах Вердуго выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.
Росол/Шрирам Баладжи
В этом сезоне Росол/Шрирам Баладжи показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Росол/Шрирам Баладжи сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Росол/Шрирам Баладжи еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Росол/Шрирам Баладжи обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Росол/Шрирам Баладжи играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Росол/Шрирам Баладжи любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.
Вега Эрнандес/Хах Вердуго
Во взрослом туре Вега Эрнандес/Хах Вердуго проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Вега Эрнандес/Хах Вердуго пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Вега Эрнандес/Хах Вердуго предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Вега Эрнандес/Хах Вердуго еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.
Прогноз и ставка от taffnews.ru
Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.
Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго (27 августа), ставки и коэффициенты
Росол/Шрирам Баладжи
Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Росол/Шрирам Баладжи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Росол/Шрирам Баладжи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Росол/Шрирам Баладжи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Росол/Шрирам Баладжи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Росол/Шрирам Баладжи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Росол/Шрирам Баладжи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Росол/Шрирам Баладжи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.
Вега Эрнандес/Хах Вердуго
Выступать в зале Вега Эрнандес/Хах Вердуго не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вега Эрнандес/Хах Вердуго старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вега Эрнандес/Хах Вердуго принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вега Эрнандес/Хах Вердуго демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вега Эрнандес/Хах Вердуго даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вега Эрнандес/Хах Вердуго хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.
Сегодня матч Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго Прогнозы от БК «БалтБет»
Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.
Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго: ошибок будет много, ставим на количество геймов
Судя по количеству финалов и титулов, которые Росол/Шрирам Баладжи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Росол/Шрирам Баладжи и Вега Эрнандес/Хах Вердуго отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вега Эрнандес/Хах Вердуго в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Росол/Шрирам Баладжи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вега Эрнандес/Хах Вердуго сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Росол/Шрирам Баладжи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.
СЕГОДНЯ МАТЧ Росол/Шрирам Баладжи — Вега Эрнандес/Хах Вердуго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat1-285171-karlo-kubelich-aleksandr-mannapov-prognoz-specialista-na-match-27-08-20/
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