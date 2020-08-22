Прогноз Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс (28-го августа), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс. Прогноз, ставки на матч (28.08.20)

28 августа в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс.



Баскетболисты клубов Даллас Маверикс и Лос-Анджелес Клипперс в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 28 августа. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Даллас Маверикс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Даллас Маверикс также является лидером по количеству побед.



Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Даллас Маверикс намерены 28 августа поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Лос-Анджелес Клипперс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Даллас Маверикс

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Даллас Маверикс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Лос-Анджелес Клипперс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Даллас Маверикс наконец-то возвращаются домой, а 28 августа им уже необходимо сыграть поединок против БК Лос-Анджелес Клипперс. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс (28 августа), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Даллас Маверикс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Даллас Маверикс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Даллас Маверикс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Даллас Маверикс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лос-Анджелес Клипперс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28 августа сыграет матч против БК Лос-Анджелес Клипперс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Даллас Маверикс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Даллас Маверикс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Даллас Маверикс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Даллас Маверикс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Даллас Маверикс сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Клипперс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Даллас Маверикс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Даллас Маверикс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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