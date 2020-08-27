Grizzly (Black) — Pelicans (White): гости способны удивить фаворита

Прогноз Grizzly (Black) — Pelicans (White) (27.08.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Grizzly (Black) — Pelicans (White) 27-го августа

27-го августа в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Predators League, в котором на своей площадке местный клуб Grizzly (Black) примет соперника по национальному первенству Pelicans (White).



27-го августа снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Grizzly (Black) – Pelicans (White), который начнется в 19:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Grizzly (Black) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Grizzly (Black) — Pelicans (White). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Grizzly (Black) и Pelicans (White) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 27-го августа. Ее начало будет в 19:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Grizzly (Black)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Grizzly (Black) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Grizzly (Black) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Grizzly (Black) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Pelicans (White)

Президент баскетбольного клуба Pelicans (White) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Pelicans (White) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Pelicans (White) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Grizzly (Black) — Pelicans (White)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Grizzly (Black) наконец-то возвращаются домой, а 27-го августа им уже необходимо сыграть поединок против БК Pelicans (White). На площадке игроки обеих команд появятся в 19:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Grizzly (Black) — Pelicans (White) (27-го августа), ставки и коэффициенты

Grizzly (Black)

В последние годы Grizzly (Black) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Grizzly (Black) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Pelicans (White)

После того, как баскетбольный клуб Pelicans (White) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Pelicans (White) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Pelicans (White) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Grizzly (Black) — Pelicans (White) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Grizzly (Black) — Pelicans (White), который должен пройти 27-го августа в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Grizzly (Black) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Grizzly (Black) — Pelicans (White): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Grizzly (Black) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Grizzly (Black) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Grizzly (Black) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Grizzly (Black) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Pelicans (White) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Pelicans (White) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Pelicans (White) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Grizzly (Black) — Pelicans (White). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Grizzly (Black) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Grizzly (Black) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Grizzly (Black) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Pelicans (White) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Pelicans (White) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Pelicans (White) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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