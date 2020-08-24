Прогноз Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб (01 сентября), ставки и коэффициенты

Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб. Прогноз, ставки на матч (01.09.20)

01 сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Галфи/Циммерманн , а противостоять в этом поединке будет Андерсон/Лёб.



Так как Галфи/Циммерманн в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Андерсон/Лёб, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01 сентября. Но, доказать обратное Галфи/Циммерманн все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб, которая пройдет 01 сентября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Галфи/Циммерманн

Этот турнир Галфи/Циммерманн проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Галфи/Циммерманн может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Галфи/Циммерманн однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Галфи/Циммерманн имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Галфи/Циммерманн левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Галфи/Циммерманн хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Андерсон/Лёб

На этом турнире Андерсон/Лёб играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Андерсон/Лёб все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Андерсон/Лёб не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Андерсон/Лёб уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Андерсон/Лёб на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Андерсон/Лёб пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб (01 сентября), ставки и коэффициенты

Галфи/Циммерманн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Галфи/Циммерманн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Галфи/Циммерманн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Галфи/Циммерманн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Галфи/Циммерманн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Галфи/Циммерманн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Галфи/Циммерманн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Галфи/Циммерманн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андерсон/Лёб

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Андерсон/Лёб все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Андерсон/Лёб сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Андерсон/Лёб все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Андерсон/Лёб предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Галфи/Циммерманн имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Андерсон/Лёб в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Галфи/Циммерманн превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Андерсон/Лёб сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Галфи/Циммерманн гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Галфи/Циммерманн — Андерсон/Лёб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Галфи/Циммерманн и Андерсон/Лёб. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Галфи/Циммерманн и для Андерсон/Лёб, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-286293-skp-cheske-budeevice-c-zhen-trgove-sviny-ii-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-31-08-20/