Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) (08-го сентября), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). Прогноз, ставки на матч (08.09.20)

08-го сентября в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha).



Главный тренер баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 08-го сентября хозяевам предстоит у себя дома принимать Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). Игра, которая начнется в 00:40 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha):

Поединок между баскетбольными клубами Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 08-го сентября. Ее начало будет в 00:40 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305)

Пока баскетбольному клубу Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

В составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) пообещал, что 08-го сентября его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 00:40 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). Прогноз, ставки на матч(08.09.20)

Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305)

В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

После того, как баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08-го сентября, и в его рамках состоится поединок Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:40 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (darktiger2305) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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