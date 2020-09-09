Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.09.20)

Прогноз Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес (09.09.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес 09-го сентября

09-го сентября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мелл Элизабет Реаско Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Ана Лантигуа Де Ла Нуес.



В 10:00 по Москве Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 09-го сентября. Единственный раз Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мелл Элизабет Реаско Гонсалес сейчас считается фаворитом.



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В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 09-го сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мелл Элизабет Реаско Гонсалес

По непонятным причинам Мелл Элизабет Реаско Гонсалес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Мелл Элизабет Реаско Гонсалес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Мелл Элизабет Реаско Гонсалес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Мелл Элизабет Реаско Гонсалес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Мелл Элизабет Реаско Гонсалес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ана Лантигуа Де Ла Нуес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ана Лантигуа Де Ла Нуесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ана Лантигуа Де Ла Нуес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ана Лантигуа Де Ла Нуес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ана Лантигуа Де Ла Нуес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ана Лантигуа Де Ла Нуес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.09.20)

Мелл Элизабет Реаско Гонсалес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мелл Элизабет Реаско Гонсалес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мелл Элизабет Реаско Гонсалес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мелл Элизабет Реаско Гонсалес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мелл Элизабет Реаско Гонсалес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ана Лантигуа Де Ла Нуес

В этом сезоне Ана Лантигуа Де Ла Нуес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ана Лантигуа Де Ла Нуес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ана Лантигуа Де Ла Нуес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ана Лантигуа Де Ла Нуес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ана Лантигуа Де Ла Нуес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, и Ана Лантигуа Де Ла Нуес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мелл Элизабет Реаско Гонсалес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ана Лантигуа Де Ла Нуес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мелл Элизабет Реаско Гонсалес — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и Ана Лантигуа Де Ла Нуес.



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