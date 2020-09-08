Прогноз Серена Уильямс — Виктория Азаренко (11-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Серена Уильямс — Виктория Азаренко. Прогноз, ставки на матч (11.09.20)

11-го сентября 2020 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Серена Уильямс , а противостоять в этом поединке будет Виктория Азаренко.



Теннисное противостояние Серена Уильямс — Виктория Азаренко пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 11-го сентября 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 03:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Серена Уильямс является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Серена Уильямс — Виктория Азаренко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Серена Уильямс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го сентября 2020 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Виктория Азаренко. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 03:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Серена Уильямс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Серена Уильямс

По непонятным причинам Серена Уильямс в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Серена Уильямс теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Серена Уильямс занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Серена Уильямс играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Серена Уильямс имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Виктория Азаренко

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Виктория Азаренко теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Виктория Азаренко имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Виктория Азаренко испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Виктория Азаренко выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Виктория Азаренко занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Открытый чемпионат США, Серена Уильямс — Виктория Азаренко

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Серена Уильямс — Виктория Азаренко. Прогноз, ставки на матч(11.09.20)

Серена Уильямс

На данный момент Серена Уильямс занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Серена Уильямс снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Серена Уильямс не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Серена Уильямс не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Виктория Азаренко

Этот сезон Виктория Азаренко проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Виктория Азаренко снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Виктория Азаренко слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Виктория Азаренко допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Серена Уильямс — Виктория Азаренко Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Серена Уильямс и Виктория Азаренко, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Серена Уильямс и Виктория Азаренко играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Серена Уильямс, и Виктория Азаренко неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Серена Уильямс — Виктория Азаренко: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Серена Уильямс и Виктория Азаренко, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Серена Уильямс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Виктория Азаренко имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Серена Уильямс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Серена Уильямс и Виктория Азаренко на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Серена Уильямс — Виктория Азаренко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Серена Уильямс и Виктория Азаренко букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Серена Уильямс и Виктория Азаренко проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-289660-segodnya-match-hanva-iglz-sk-viverns-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-10-09-20/