Перес/Сандерс — Градецка/Клепач: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Перес/Сандерс — Градецка/Клепач (14-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Перес/Сандерс — Градецка/Клепач (14-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

14-го сентября 2020 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Перес/Сандерс , а противостоять в этом поединке будет Градецка/Клепач.



Судья теннисного матча Перес/Сандерс — Градецка/Клепач должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14-го сентября 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Перес/Сандерс и Градецка/Клепач более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Перес/Сандерс имеет четыре победы, то Градецка/Клепач может похвастаться лишь двумя победами.



Перес/Сандерс — Градецка/Клепач. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

14-го сентября 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Перес/Сандерс — Градецка/Клепач. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Градецка/Клепач, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Градецка/Клепач выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Перес/Сандерс

Этот турнир Перес/Сандерс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Перес/Сандерс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Перес/Сандерс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Перес/Сандерс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Перес/Сандерс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Перес/Сандерс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Градецка/Клепач

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Градецка/Клепач на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Градецка/Клепач демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Градецка/Клепач имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Градецка/Клепач намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Градецка/Клепач не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Градецка/Клепач будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Градецка/Клепач и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Градецка/Клепач умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Перес/Сандерс — Градецка/Клепач. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Перес/Сандерс — Градецка/Клепач (14-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Перес/Сандерс

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Перес/Сандерс выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Перес/Сандерс всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Перес/Сандерс уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Перес/Сандерс занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Перес/Сандерс больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Перес/Сандерс имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Градецка/Клепач

В этом сезоне Градецка/Клепач действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Градецка/Клепач обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Градецка/Клепач не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Градецка/Клепач не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Градецка/Клепач имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Перес/Сандерс — Градецка/Клепач Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Перес/Сандерс и Градецка/Клепач начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Перес/Сандерс и Градецка/Клепач показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Перес/Сандерс и Градецка/Клепач провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Перес/Сандерс и Градецка/Клепач действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Перес/Сандерс — Градецка/Клепач: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Перес/Сандерс имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Перес/Сандерс и Градецка/Клепач отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Градецка/Клепач в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Перес/Сандерс превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Градецка/Клепач сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Перес/Сандерс гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Перес/Сандерс — Градецка/Клепач. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Перес/Сандерс и Градецка/Клепач букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Перес/Сандерс и Градецка/Клепач проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-290930-goranssonrinderkneh-zhekankornya-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-14-09-20/