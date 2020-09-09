Прогноз Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская (16.09.2020), ставки и коэффициенты

Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская. Прогноз, ставки на матч (16.09.20)

16 сентября в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ивонн Кавалле-Реймерс , а противостоять в этом поединке будет Люсия Кривосудская.



16 сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ивонн Кавалле-Реймерс может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16 сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ивонн Кавалле-Реймерс имеет на своем счету три победы, Люсия Кривосудская может похвастаться четырьмя.

Ивонн Кавалле-Реймерс

В этом сезоне Ивонн Кавалле-Реймерс демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ивонн Кавалле-Реймерс снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ивонн Кавалле-Реймерс является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ивонн Кавалле-Реймерс не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ивонн Кавалле-Реймерс еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Люсия Кривосудская

Во взрослом туре Люсия Кривосудская проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Люсия Кривосудская пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Люсия Кривосудская предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Люсия Кривосудская еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Ивонн Кавалле-Реймерс» — «Люсия Кривосудская»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.20)

Ивонн Кавалле-Реймерс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ивонн Кавалле-Реймерс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ивонн Кавалле-Реймерс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ивонн Кавалле-Реймерс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ивонн Кавалле-Реймерс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ивонн Кавалле-Реймерс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ивонн Кавалле-Реймерс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ивонн Кавалле-Реймерс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Люсия Кривосудская

На этом турнире Люсия Кривосудская играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Люсия Кривосудская какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Люсия Кривосудская уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Люсия Кривосудская много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Люсия Кривосудская сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Люсия Кривосудская не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская: ставим на двойные ошибки

Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ивонн Кавалле-Реймерс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Люсия Кривосудская хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ивонн Кавалле-Реймерс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Люсия Кривосудская умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ивонн Кавалле-Реймерс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Люсия Кривосудская вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ивонн Кавалле-Реймерс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ивонн Кавалле-Реймерс — Люсия Кривосудская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ивонн Кавалле-Реймерс и Люсия Кривосудская. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ивонн Кавалле-Реймерс и для Люсия Кривосудская, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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