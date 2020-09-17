Локомотив-про — СКИФ-про: в ожидании «трёхочковых бросков»

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Прогноз Локомотив-про — СКИФ-про (17.09.2020), ставки и коэффициенты
Локомотив-про — СКИФ-про (17-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
17-го сентября 2020 года в 09:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Про, в котором на своей площадке местный клуб Локомотив-про примет соперника по национальному первенству СКИФ-про.
Болельщики баскетбольного клуба Локомотив-про очень любят матчи против БК СКИФ-про, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 17-го сентября 2020 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 09:20 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Локомотив-про одержали три легкие победы.
СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Локомотив-про — СКИФ-про:
Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Локомотив-про — СКИФ-про, запланированное на 17-го сентября 2020 года. Поставить на матч можно будет до 09:20 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба СКИФ-про была еще пять лет назад.
Локомотив-про
После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Локомотив-про уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Локомотив-про подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Локомотив-про старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.
СКИФ-про
Прогресс баскетбольного клуба СКИФ-про по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб СКИФ-про обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб СКИФ-про потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.
Прогноз и ставка от taffnews.ru
Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Локомотив-про — СКИФ-про, несмотря на то, что он должен пройти только 17-го сентября 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:20 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Локомотив-про одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.
Локомотив-про — СКИФ-про (17-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
Локомотив-про
В этом сезоне баскетбольный клуб Локомотив-про и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Локомотив-про играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.
СКИФ-про
В прошлом матче баскетбольный клуб СКИФ-про потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб СКИФ-про и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба СКИФ-про находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.
Сегодня матч Локомотив-про — СКИФ-про Прогнозы от БК «БалтБет»
Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Локомотив-про — СКИФ-про, который должен пройти 17-го сентября 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:20 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Локомотив-про в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.
Локомотив-про — СКИФ-про: в ожидании «трёхочковых бросков»
Прошлый матч баскетбольный клуб Локомотив-про проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Локомотив-про позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Локомотив-про играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Локомотив-про сейчас нет травмированных ключевых игроков.
Недавно у баскетбольного клуба СКИФ-про был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб СКИФ-про выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба СКИФ-про немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.
СЕГОДНЯ МАТЧ Локомотив-про — СКИФ-про. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
Три года назад у баскетбольного клуба СКИФ-про сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб СКИФ-про идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.
http://evolvegame.ru/cat4-292144-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yaponiya-kung-tailand-kung-17-09-20/
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