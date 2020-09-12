Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE). Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Прогноз Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE) (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE) 17.09.2020

17.09.2020 в 16:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) примет соперника по национальному первенству Индиана Пэйсерс (HURRICANE).



Баскетболисты клубов Кливленд Кавальерс (ZOD) и Индиана Пэйсерс (HURRICANE) в 16:06 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 17.09.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Кливленд Кавальерс (ZOD) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Кливленд Кавальерс (ZOD) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Индиана Пэйсерс (HURRICANE). Данный поединок будет сыгран 17.09.2020, а по московскому времени его начало состоится в 16:06. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Кливленд Кавальерс (ZOD)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Кливленд Кавальерс (ZOD) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Индиана Пэйсерс (HURRICANE)

Президент баскетбольного клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (ZOD) собираются 17.09.2020 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 16:06 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE). Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Кливленд Кавальерс (ZOD)

В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Индиана Пэйсерс (HURRICANE)

После того, как баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17.09.2020, и в его рамках состоится поединок Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 16:06 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (ZOD) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (ZOD) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (ZOD) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (ZOD) — Индиана Пэйсерс (HURRICANE). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Кливленд Кавальерс (ZOD) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (ZOD) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Индиана Пэйсерс (HURRICANE) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Индиана Пэйсерс (HURRICANE) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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