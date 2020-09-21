Прогноз Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер (21.09.2020), ставки и коэффициенты

Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер. Прогноз, ставки на матч (21.09.20)

21 сентября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Жекан/Корня , а противостоять в этом поединке будет Менендес-Масэйрас/Миедлер.



21 сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Жекан/Корня может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер:

Теннисный поединок Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер запланирован организаторами турнира на 21 сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Жекан/Корня имеет три победы при одном поражении.

Жекан/Корня

Этот турнир Жекан/Корня проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Жекан/Корня может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Жекан/Корня однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Жекан/Корня имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Жекан/Корня левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Жекан/Корня хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Менендес-Масэйрас/Миедлер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Менендес-Масэйрас/Миедлерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Менендес-Масэйрас/Миедлер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Менендес-Масэйрас/Миедлер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Менендес-Масэйрас/Миедлер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Менендес-Масэйрас/Миедлер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер

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Прогноз и ставка на матч Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер 21 сентября

Жекан/Корня

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жекан/Корня, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жекан/Корня уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жекан/Корня старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жекан/Корня, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жекан/Корня не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жекан/Корня все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жекан/Корня точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Менендес-Масэйрас/Миедлер

На этом турнире Менендес-Масэйрас/Миедлер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Менендес-Масэйрас/Миедлер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Менендес-Масэйрас/Миедлер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Менендес-Масэйрас/Миедлер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Менендес-Масэйрас/Миедлер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Менендес-Масэйрас/Миедлер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Жекан/Корня имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Менендес-Масэйрас/Миедлер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Жекан/Корня превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Менендес-Масэйрас/Миедлер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Жекан/Корня гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жекан/Корня — Менендес-Масэйрас/Миедлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Жекан/Корня и Менендес-Масэйрас/Миедлер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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