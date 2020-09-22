Павел Циас — Тоби Алекс Кодат. Прогноз, ставки на матч(23.09.20)

Прогноз Павел Циас — Тоби Алекс Кодат (23-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Павел Циас — Тоби Алекс Кодат 23 сентября

23 сентября в 12:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Павел Циас , а противостоять в этом поединке будет Тоби Алекс Кодат.



Павел Циас сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23 сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Тоби Алекс Кодат. По Москве данный поединок начнется в 12:45. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Тоби Алекс Кодат, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Павел Циас — Тоби Алекс Кодат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Павел Циас — Тоби Алекс Кодат. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:45 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Тоби Алекс Кодат, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Тоби Алекс Кодат выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Павел Циас

В этом сезоне Павел Циас демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Павел Циас снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Павел Циас является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Павел Циас не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Павел Циас еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тоби Алекс Кодат

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Тоби Алекс Кодатв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Тоби Алекс Кодат играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Тоби Алекс Кодат держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Тоби Алекс Кодат демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Тоби Алекс Кодат находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Павел Циас — Тоби Алекс Кодат. Прогноз, ставки на матч(23.09.20)

Павел Циас

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Павел Циас выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Павел Циас всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Павел Циас уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Павел Циас занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Павел Циас больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Павел Циас имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Тоби Алекс Кодат

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Тоби Алекс Кодат все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Тоби Алекс Кодат сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Тоби Алекс Кодат все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Тоби Алекс Кодат предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Павел Циас — Тоби Алекс Кодат Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Павел Циас и Тоби Алекс Кодат. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Павел Циас и Тоби Алекс Кодат встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Павел Циас и Тоби Алекс Кодат довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Павел Циас и Тоби Алекс Кодат подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Павел Циас — Тоби Алекс Кодат: в ожидании «эйсов»

Павел Циас и Тоби Алекс Кодат которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Павел Циас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тоби Алекс Кодат хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Павел Циас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тоби Алекс Кодат умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Павел Циас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тоби Алекс Кодат вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Павел Циас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Павел Циас — Тоби Алекс Кодат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Павел Циас и Тоби Алекс Кодат, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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