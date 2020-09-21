Прогноз Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m) (29.09.2020), ставки и коэффициенты

Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m). Прогноз, ставки на матч (29.09.20)

29 сентября в 00:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (Zo0m).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Атланта Хоукс (Tranquil) – Бостон Селтикс (Zo0m), запланированный на 29 сентября. Баскетболисты появятся на площадке в 00:12 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:12 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Атланта Хоукс (Tranquil) и Бостон Селтикс (Zo0m). Организаторы турнира собираются провести данную игру 29 сентября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Zo0m). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Атланта Хоукс (Tranquil), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Атланта Хоукс (Tranquil)

Баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Бостон Селтикс (Zo0m)

В составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Zo0m) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Бостон Селтикс (Zo0m) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m), запланированного на 29 сентября. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:12 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Атланта Хоукс (Tranquil) и Бостон Селтикс (Zo0m) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Tranquil).



Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m) (29 сентября), ставки и коэффициенты

Атланта Хоукс (Tranquil)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Атланта Хоукс (Tranquil) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Tranquil) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бостон Селтикс (Zo0m)

После того, как баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m) пройдет 29 сентября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:12 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Tranquil) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Tranquil) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Zo0m) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атланта Хоукс (Tranquil) — Бостон Селтикс (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Tranquil) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Tranquil) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Tranquil) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Zo0m) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Zo0m) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Zo0m) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat4-295289-prognoz-na-match-dzhoker-svece-zhen-lks-kommerseson-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-28-09-20/