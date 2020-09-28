Прогноз Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина (30.09.2020), ставки и коэффициенты

Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.09.20)

30 сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лаура Бёхнер , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Сухотина.



Лаура Бёхнер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 30 сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Анастасия Сухотина. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Анастасия Сухотина, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Лаура Бёхнер имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Анастасия Сухотина. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лаура Бёхнер имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лаура Бёхнер

По непонятным причинам Лаура Бёхнер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Лаура Бёхнер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Лаура Бёхнер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Лаура Бёхнер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Лаура Бёхнер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Анастасия Сухотина

Нынешняя форма, которую демонстрирует Анастасия Сухотина еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Анастасия Сухотина постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Анастасия Сухотина пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Анастасия Сухотина не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Анастасия Сухотина не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Лаура Бёхнер» — «Анастасия Сухотина»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Лаура Бёхнер и Анастасия Сухотина. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.09.20)

Лаура Бёхнер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лаура Бёхнер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лаура Бёхнер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лаура Бёхнер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лаура Бёхнер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лаура Бёхнер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лаура Бёхнер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лаура Бёхнер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анастасия Сухотина

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Анастасия Сухотина хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Анастасия Сухотина никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Анастасия Сухотина сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Анастасия Сухотина всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лаура Бёхнер и Анастасия Сухотина, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лаура Бёхнер и Анастасия Сухотина играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лаура Бёхнер, и Анастасия Сухотина неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Лаура Бёхнер и Анастасия Сухотина, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Лаура Бёхнер и Анастасия Сухотина уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лаура Бёхнер — Анастасия Сухотина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лаура Бёхнер и Анастасия Сухотина сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лаура Бёхнер, и Анастасия Сухотина будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-295679-segodnya-match-shalimar-talbi-marie-ville-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-29-09-20/