Прогноз Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш (30-го сентября), ставки и коэффициенты

Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш. Прогноз, ставки на матч (30.09.20)

30 сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Роберто Баутиста-Агут , а противостоять в этом поединке будет Аттила Балаш.



Роберто Баутиста-Агут сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 30 сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Аттила Балаш. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Аттила Балаш, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Аттила Балаш, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Аттила Балаш выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Роберто Баутиста-Агут

Роберто Баутиста-Агут, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Роберто Баутиста-Агут может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Роберто Баутиста-Агут входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Роберто Баутиста-Агут еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Роберто Баутиста-Агут сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Аттила Балаш

На этом турнире Аттила Балаш играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Аттила Балаш все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Аттила Балаш не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Аттила Балаш уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Аттила Балаш на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Аттила Балаш пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Роберто Баутиста-Агут» — «Аттила Балаш»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Роберто Баутиста-Агут и Аттила Балаш. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Роберто Баутиста-Агут и Аттила Балаш должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.09.20)

Роберто Баутиста-Агут

В этом сезоне Роберто Баутиста-Агут демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Роберто Баутиста-Агут уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Роберто Баутиста-Агут любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Роберто Баутиста-Агут часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Роберто Баутиста-Агут умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Аттила Балаш

Аттила Балаш лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аттила Балаш играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аттила Балаш начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аттила Балаш выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аттила Балаш сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Роберто Баутиста-Агут и Аттила Балаш. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш: кто пройдет в следующий раунд?

Роберто Баутиста-Агут и Аттила Балаш которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роберто Баутиста-Агут имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аттила Балаш хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роберто Баутиста-Агут. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аттила Балаш умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роберто Баутиста-Агут довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аттила Балаш вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роберто Баутиста-Агут.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Баутиста-Агут — Аттила Балаш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Роберто Баутиста-Агут и Аттила Балаш.



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