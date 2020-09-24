Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) (30-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) 30-го сентября

30-го сентября в 19:18 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol).



Баскетболисты клубов Сакраменто Кингз (Ampedeez) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) в 19:18 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 30-го сентября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Сакраменто Кингз (Ampedeez) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Сакраменто Кингз (Ampedeez) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) проводит на своей площадке, и 30-го сентября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 19:18 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сакраменто Кингз (Ampedeez), а один раз сильнее были игроки БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol).

Сакраменто Кингз (Ampedeez)

В этом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сакраменто Кингз (Ampedeez) нет более травмированных игроков основы.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Сакраменто Кингз (Ampedeez)» — «Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol), который организаторы собираются провести 30-го сентября. По московскому времени начало данной игры будет в 19:18. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez).



Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) (30-го сентября), ставки и коэффициенты

Сакраменто Кингз (Ampedeez)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol), который должен пройти 30-го сентября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:18 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сакраменто Кингз (Ampedeez) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (Ampedeez) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакраменто Кингз (Ampedeez) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (Ampedeez) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (Ampedeez) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (Ampedeez) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Geraldlol) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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