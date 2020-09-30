Прогноз Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP) (02 октября), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP). Прогноз, ставки на матч (02.10.20)

02.10.2020 в 08:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (McQueen) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (MVP).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Даллас Маверикс (McQueen) – Лос-Анджелес Клипперс (MVP) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 08:36 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 02.10.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Лос-Анджелес Клипперс (MVP).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Лос-Анджелес Клипперс (MVP). Данный поединок будет сыгран 02.10.2020, а по московскому времени его начало состоится в 08:36. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (MVP) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Даллас Маверикс (McQueen)

Летом баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Лос-Анджелес Клипперс (MVP)

Президент баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (MVP) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (MVP) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Даллас Маверикс (McQueen) наконец-то возвращаются домой, а 02.10.2020 им уже необходимо сыграть поединок против БК Лос-Анджелес Клипперс (MVP). На площадке игроки обеих команд появятся в 08:36 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP) 02.10.2020

Даллас Маверикс (McQueen)

В последние годы Даллас Маверикс (McQueen) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Даллас Маверикс (McQueen) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Клипперс (MVP)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс (MVP) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02.10.2020 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Клипперс (MVP). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:36 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Даллас Маверикс (McQueen) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP): соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Клипперс (MVP) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (McQueen) — Лос-Анджелес Клипперс (MVP). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Даллас Маверикс (McQueen) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Даллас Маверикс (McQueen) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (MVP) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (MVP) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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