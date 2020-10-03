Прогноз Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова (06-го октября), ставки и коэффициенты

Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова. Прогноз, ставки на матч. WTA (06.10.20)

06.10.2020 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кенин/Маттек-Сэндс , а противостоять в этом поединке будет Крейчикова/Синякова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 06.10.2020, а его начало по МСК будет в 15:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Кенин/Маттек-Сэндс. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06.10.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кенин/Маттек-Сэндс имеет на своем счету три победы, Крейчикова/Синякова может похвастаться четырьмя.

Кенин/Маттек-Сэндс

На данный момент Кенин/Маттек-Сэндс является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Кенин/Маттек-Сэндс поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Кенин/Маттек-Сэндс пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Кенин/Маттек-Сэндс слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Кенин/Маттек-Сэндс будет более тщательно готовиться к поединку.



Крейчикова/Синякова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Крейчикова/Синяковав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Крейчикова/Синякова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Крейчикова/Синякова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Крейчикова/Синякова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Крейчикова/Синякова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова

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Прогноз и ставка на матч Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова 06.10.2020

Кенин/Маттек-Сэндс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кенин/Маттек-Сэндс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кенин/Маттек-Сэндс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кенин/Маттек-Сэндс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кенин/Маттек-Сэндс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кенин/Маттек-Сэндс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кенин/Маттек-Сэндс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кенин/Маттек-Сэндс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Крейчикова/Синякова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Крейчикова/Синякова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Крейчикова/Синякова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Крейчикова/Синякова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Крейчикова/Синякова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова: кто пройдет в следующий раунд?

Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кенин/Маттек-Сэндс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крейчикова/Синякова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кенин/Маттек-Сэндс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крейчикова/Синякова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кенин/Маттек-Сэндс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крейчикова/Синякова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кенин/Маттек-Сэндс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кенин/Маттек-Сэндс — Крейчикова/Синякова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кенин/Маттек-Сэндс и Крейчикова/Синякова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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