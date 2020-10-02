Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.10.20)

Прогноз Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен) (09.10.2020), ставки и коэффициенты

Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен) (09-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

09-го октября 2020 года в 08:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Про, в котором на своей площадке местный клуб Спартак-Про (жен) примет соперника по национальному первенству Ерофей-Про (жен).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Спартак-Про (жен) – Ерофей-Про (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 08:50 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 09-го октября 2020 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Ерофей-Про (жен).



Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Ерофей-Про (жен). Данный поединок будет сыгран 09-го октября 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 08:50. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Ерофей-Про (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Спартак-Про (жен)

Летом баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Ерофей-Про (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Ерофей-Про (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Ерофей-Про (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Ерофей-Про (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Лига Про, Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен), который организаторы собираются провести 09-го октября 2020 года. По московскому времени начало данной игры будет в 08:50. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Спартак-Про (жен).



Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.10.20)

Спартак-Про (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Ерофей-Про (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Ерофей-Про (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Ерофей-Про (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Ерофей-Про (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09-го октября 2020 года сыграет матч против БК Ерофей-Про (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:50 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Спартак-Про (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Спартак-Про (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Спартак-Про (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Ерофей-Про (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Ерофей-Про (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Ерофей-Про (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Спартак-Про (жен) — Ерофей-Про (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Спартак-Про (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Спартак-Про (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Ерофей-Про (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Ерофей-Про (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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