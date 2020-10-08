Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.10.20)

Прогноз Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски (09-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски 09-го октября

09-го октября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бургоис/Скалья , а противостоять в этом поединке будет Бортолотти/Михальски.



Так как Бургоис/Скалья в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бортолотти/Михальски, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09-го октября. Но, доказать обратное Бургоис/Скалья все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 09-го октября откроет его противостояние Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бортолотти/Михальски может гордиться семью победами, а вот Бургоис/Скалья имеет только пять выигранных встреч.

Бургоис/Скалья

На данный момент Бургоис/Скалья является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бургоис/Скалья однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бургоис/Скалья демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бургоис/Скалья хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бургоис/Скалья часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Бортолотти/Михальски

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бортолотти/Михальски на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бортолотти/Михальски демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бортолотти/Михальски имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бортолотти/Михальски намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бортолотти/Михальски не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бортолотти/Михальски будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бортолотти/Михальски и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бортолотти/Михальски умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Бургоис/Скалья» — «Бортолотти/Михальски»: прогноз автора

Длительное время Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.10.20)

Бургоис/Скалья

На данном турнире Бургоис/Скалья выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бургоис/Скалья выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бургоис/Скалья допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бургоис/Скалья особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бургоис/Скалья, это умение играть на травяных кортах.

Бортолотти/Михальски

Этот сезон Бортолотти/Михальски проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бортолотти/Михальски снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бортолотти/Михальски слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бортолотти/Михальски допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски: ставим на двойные ошибки

Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бургоис/Скалья имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бортолотти/Михальски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бургоис/Скалья. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бортолотти/Михальски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бургоис/Скалья довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бортолотти/Михальски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бургоис/Скалья.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бургоис/Скалья — Бортолотти/Михальски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бургоис/Скалья и Бортолотти/Михальски проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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