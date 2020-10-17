МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.20)

Прогноз МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен) (17.10.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен) 17.10.2020

17.10.2020 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб МБА Москва (жeн) примет соперника по национальному первенству Ника Сыктывкар (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч МБА Москва (жeн) – Ника Сыктывкар (жен) запланирован только на 17.10.2020, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 16:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) проводит на своей площадке, и 17.10.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Ника Сыктывкар (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба МБА Москва (жeн), а один раз сильнее были игроки БК Ника Сыктывкар (жен).

МБА Москва (жeн)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах МБА Москва (жeн) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Ника Сыктывкар (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Ника Сыктывкар (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«МБА Москва (жeн)» — «Ника Сыктывкар (жен)»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) пообещал, что 17.10.2020 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 16:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Ника Сыктывкар (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.20)

МБА Москва (жeн)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК МБА Москва (жeн) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба МБА Москва (жeн) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Ника Сыктывкар (жен)

После того, как баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17.10.2020, и в его рамках состоится поединок МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 16:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях МБА Москва (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Ника Сыктывкар (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ МБА Москва (жeн) — Ника Сыктывкар (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Ника Сыктывкар (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Ника Сыктывкар (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-302304-osaka-evessa-kioto-hannariz-prognoz-specialista-na-basketbol-17-10-20/