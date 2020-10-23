Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip): хозяева должны брать три очка

Прогноз Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip) (23.10.2020), ставки и коэффициенты

Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip) (23 октября), ставки и коэффициенты

23 октября в 08:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Юта Джаз (Bumblebee) примет соперника по национальному первенству Финикс Санз (bad_trip).



В 08:36 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Юта Джаз (Bumblebee) – Финикс Санз (bad_trip), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 23 октября, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Финикс Санз (bad_trip).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Юта Джаз (Bumblebee) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Финикс Санз (bad_trip). Данный поединок будет сыгран 23 октября, а по московскому времени его начало состоится в 08:36. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Финикс Санз (bad_trip) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Юта Джаз (Bumblebee)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Юта Джаз (Bumblebee) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Юта Джаз (Bumblebee) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Финикс Санз (bad_trip)

В составе баскетбольного клуба Финикс Санз (bad_trip) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Финикс Санз (bad_trip) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip), несмотря на то, что он должен пройти только 23 октября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 08:36 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Юта Джаз (Bumblebee) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip) 23 октября

Юта Джаз (Bumblebee)

В последние годы Юта Джаз (Bumblebee) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Юта Джаз (Bumblebee) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Финикс Санз (bad_trip)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Финикс Санз (bad_trip) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Юта Джаз (Bumblebee) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23 октября сыграет матч против БК Финикс Санз (bad_trip). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:36 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Юта Джаз (Bumblebee) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Юта Джаз (Bumblebee) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Юта Джаз (Bumblebee) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Юта Джаз (Bumblebee) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Юта Джаз (Bumblebee) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Финикс Санз (bad_trip) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юта Джаз (Bumblebee) — Финикс Санз (bad_trip). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Юта Джаз (Bumblebee) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Юта Джаз (Bumblebee) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Юта Джаз (Bumblebee) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Финикс Санз (bad_trip) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Финикс Санз (bad_trip) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-304940-prognozy-i-stavki-na-match-himki-makkabi-tel-aviv-23-10-20/