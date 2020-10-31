Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле (31 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле 31-го октября 2020 года

31-го октября 2020 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Холгер Витус Нодсков Руне , а противостоять в этом поединке будет Энрико Далла Валле.



Судья теннисного матча Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле должен дать знак о старте игры в 18:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 31-го октября 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Холгер Витус Нодсков Руне имеет четыре победы, то Энрико Далла Валле может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле:

31-го октября 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Энрико Далла Валле, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Энрико Далла Валле выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Холгер Витус Нодсков Руне

На данный момент Холгер Витус Нодсков Руне является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Холгер Витус Нодсков Руне однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Холгер Витус Нодсков Руне демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Холгер Витус Нодсков Руне хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Холгер Витус Нодсков Руне часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Энрико Далла Валле

На этом турнире Энрико Далла Валле выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Энрико Далла Валле снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Энрико Далла Валле чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Энрико Далла Валле уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Энрико Далла Валле зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле 31-го октября 2020 года

Холгер Витус Нодсков Руне

Несмотря на внушительный возраст, Холгер Витус Нодсков Руне демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Холгер Витус Нодсков Руне гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Холгер Витус Нодсков Руне обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Холгер Витус Нодсков Руне снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Холгер Витус Нодсков Руне может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Энрико Далла Валле

Энрико Далла Валле лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Энрико Далла Валле играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Энрико Далла Валле начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Энрико Далла Валле выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Энрико Далла Валле сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Холгер Витус Нодсков Руне имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Энрико Далла Валле в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Холгер Витус Нодсков Руне превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Энрико Далла Валле сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Холгер Витус Нодсков Руне гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Холгер Витус Нодсков Руне — Энрико Далла Валле. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Холгер Витус Нодсков Руне и Энрико Далла Валле проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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