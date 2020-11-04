Прогноз Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди (05.11.2020), ставки и коэффициенты

Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.11.20)

05 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бопен/Окамура , а противостоять в этом поединке будет Бертола/Крепальди.



Так как Бопен/Окамура в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бертола/Крепальди, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05 ноября. Но, доказать обратное Бопен/Окамура все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05 ноября откроет его противостояние Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бертола/Крепальди может гордиться семью победами, а вот Бопен/Окамура имеет только пять выигранных встреч.

Бопен/Окамура

Так как Бопен/Окамура выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бопен/Окамура снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бопен/Окамура, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бопен/Окамура чем-то удивить, пока не ясно.



Бертола/Крепальди

На этом турнире Бертола/Крепальди играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бертола/Крепальди все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бертола/Крепальди не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бертола/Крепальди уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бертола/Крепальди на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бертола/Крепальди пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди

Длительное время Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.11.20)

Бопен/Окамура

На данном турнире Бопен/Окамура выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бопен/Окамура выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бопен/Окамура допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бопен/Окамура особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бопен/Окамура, это умение играть на травяных кортах.

Бертола/Крепальди

На этом турнире Бертола/Крепальди играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бертола/Крепальди надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бертола/Крепальди находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бертола/Крепальди считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди: порядок побьёт класс

Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бопен/Окамура имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бертола/Крепальди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бопен/Окамура. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бертола/Крепальди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бопен/Окамура довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бертола/Крепальди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бопен/Окамура.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бопен/Окамура — Бертола/Крепальди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бопен/Окамура и Бертола/Крепальди проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-310363-stavki-na-match-snakes-red-sharks-blue-prognoz-na-basketbol-ot-04-11-20/