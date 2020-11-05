Прогноз Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос (06 ноября), ставки и коэффициенты

Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос. Прогноз, ставки на матч (06.11.20)

06-го ноября 2020 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Эстонии, в котором на своей площадке местный клуб Тарту Калев Эстико примет соперника по национальному первенству Тамсалу Лос Торос.



В 19:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Тарту Калев Эстико – Тамсалу Лос Торос, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 06-го ноября 2020 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Тамсалу Лос Торос.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос, запланированное на 06-го ноября 2020 года. Поставить на матч можно будет до 19:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Тамсалу Лос Торос была еще пять лет назад.

Тарту Калев Эстико

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Тарту Калев Эстико не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Тарту Калев Эстико придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Тарту Калев Эстико ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Тамсалу Лос Торос

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Тамсалу Лос Торос на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос, запланированного на 06-го ноября 2020 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Тарту Калев Эстико и Тамсалу Лос Торос предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Тарту Калев Эстико.



Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.11.20)

Тарту Калев Эстико

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Тарту Калев Эстико наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Тарту Калев Эстико сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Тарту Калев Эстико всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Тарту Калев Эстико бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Тамсалу Лос Торос

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Тамсалу Лос Торос сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06-го ноября 2020 года, и в его рамках состоится поединок Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 19:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Тарту Калев Эстико проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Тарту Калев Эстико позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Тарту Калев Эстико играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Тарту Калев Эстико сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Тамсалу Лос Торос показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тарту Калев Эстико — Тамсалу Лос Торос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Тарту Калев Эстико является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Тарту Калев Эстико проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Тарту Калев Эстико нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Тамсалу Лос Торос действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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