Прогноз ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт (08 ноября), ставки и коэффициенты

ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт. Прогноз, ставки на матч (08.11.20)

08-го ноября 2020 года в 19:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венгрии, в котором на своей площадке местный клуб ОСЕ Лайонс примет соперника по национальному первенству КТЭ Дюна Азфальт.



Баскетболисты клубов ОСЕ Лайонс и КТЭ Дюна Азфальт в 19:45 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 08-го ноября 2020 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК ОСЕ Лайонс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния ОСЕ Лайонс также является лидером по количеству побед.



ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс проводит на своей площадке, и 08-го ноября 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба КТЭ Дюна Азфальт. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 19:45 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ОСЕ Лайонс, а один раз сильнее были игроки БК КТЭ Дюна Азфальт.

ОСЕ Лайонс

Летом баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



КТЭ Дюна Азфальт

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб КТЭ Дюна Азфальт пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК КТЭ Дюна Азфальт сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 08-го ноября 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:45 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба КТЭ Дюна Азфальт удалось одержать победу у себя дома.



ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт (08-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

ОСЕ Лайонс

Сейчас баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ОСЕ Лайонс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

КТЭ Дюна Азфальт

В прошлом месяце баскетбольный клуб КТЭ Дюна Азфальт играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб КТЭ Дюна Азфальт надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт пройдет 08-го ноября 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:45 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба ОСЕ Лайонс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб КТЭ Дюна Азфальт входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба КТЭ Дюна Азфальт не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ОСЕ Лайонс — КТЭ Дюна Азфальт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ОСЕ Лайонс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ОСЕ Лайонс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба КТЭ Дюна Азфальт не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб КТЭ Дюна Азфальт уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба КТЭ Дюна Азфальт очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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