ККС Тарновские Горы — Полония Бытом: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз ККС Тарновские Горы — Полония Бытом (08-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

ККС Тарновские Горы — Полония Бытом (08 ноября), ставки и коэффициенты

08 ноября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Польши, в котором на своей площадке местный клуб ККС Тарновские Горы примет соперника по национальному первенству Полония Бытом.



В 20:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей ККС Тарновские Горы – Полония Бытом, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 08 ноября, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Полония Бытом.



ККС Тарновские Горы — Полония Бытом. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Полония Бытом. Данный поединок будет сыгран 08 ноября, а по московскому времени его начало состоится в 20:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Полония Бытом лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ККС Тарновские Горы

Сейчас баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле ККС Тарновские Горы демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Полония Бытом

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Полония Бытом потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Полония Бытом сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Полония Бытом не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«ККС Тарновские Горы» — «Полония Бытом»: прогноз автора

На 08 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ККС Тарновские Горы — Полония Бытом. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 20:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Полония Бытом удалось одержать победу у себя дома.



ККС Тарновские Горы — Полония Бытом (08 ноября), ставки и коэффициенты

ККС Тарновские Горы

С приходом нового тренера баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Полония Бытом

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Полония Бытом становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Полония Бытом уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Полония Бытом сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ККС Тарновские Горы — Полония Бытом Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08 ноября, и в его рамках состоится поединок ККС Тарновские Горы — Полония Бытом. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 20:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ККС Тарновские Горы — Полония Бытом: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба ККС Тарновские Горы подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ККС Тарновские Горы и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ККС Тарновские Горы еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Полония Бытом входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Полония Бытом не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ККС Тарновские Горы — Полония Бытом. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ККС Тарновские Горы вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ККС Тарновские Горы практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Полония Бытом сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Полония Бытом идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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