Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф. Прогноз, ставки на матч(14.11.20)

Прогноз Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф (14.11.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф 14-го ноября

14-го ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Макаду/Паркс , а противостоять в этом поединке будет Лёб/Рутлиф.



Макаду/Паркс считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Лёб/Рутлиф 14-го ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 22:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Макаду/Паркс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лёб/Рутлиф. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Макаду/Паркс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Макаду/Паркс

На данный момент Макаду/Паркс является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Макаду/Паркс однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Макаду/Паркс демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Макаду/Паркс хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Макаду/Паркс часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Лёб/Рутлиф

На этом турнире Лёб/Рутлиф играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лёб/Рутлиф все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лёб/Рутлиф не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лёб/Рутлиф уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лёб/Рутлиф на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лёб/Рутлиф пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф

Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф. Прогноз, ставки на матч(14.11.20)

Макаду/Паркс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Макаду/Паркс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Макаду/Паркс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Макаду/Паркс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Макаду/Паркс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Макаду/Паркс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Макаду/Паркс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Макаду/Паркс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лёб/Рутлиф

Выступать в зале Лёб/Рутлиф не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лёб/Рутлиф старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лёб/Рутлиф принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лёб/Рутлиф демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лёб/Рутлиф даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лёб/Рутлиф хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Макаду/Паркс имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лёб/Рутлиф в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Макаду/Паркс превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лёб/Рутлиф сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Макаду/Паркс гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макаду/Паркс — Лёб/Рутлиф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Макаду/Паркс и Лёб/Рутлиф, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-314366-hiroshima-dragonflies-ucunomiya-breks-prognoz-professionala-na-basketbol-14-11-20/