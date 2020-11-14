Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.11.20)

Прогноз Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо (15-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо (15-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

15-го ноября 2020 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Пуэрто-Рико, в котором на своей площадке местный клуб Каридурос Фаджардо примет соперника по национальному первенству Метс де Гуайнабо.



Баскетболисты клубов Каридурос Фаджардо и Метс де Гуайнабо в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 15-го ноября 2020 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Каридурос Фаджардо одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Каридурос Фаджардо также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо:

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Каридурос Фаджардо и Метс де Гуайнабо. Организаторы турнира собираются провести данную игру 15-го ноября 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Метс де Гуайнабо. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Каридурос Фаджардо, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Каридурос Фаджардо

В этом сезоне баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Каридурос Фаджардо вообще лидирует в чемпионате.



Метс де Гуайнабо

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Метс де Гуайнабо травмированы только игроки глубокого резерва.

Чемпионат Пуэрто-Рико, Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо

Главный тренер баскетбольного клуба Каридурос Фаджардо пообещал, что 15-го ноября 2020 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Метс де Гуайнабо. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.11.20)

Каридурос Фаджардо

В этом сезоне баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Метс де Гуайнабо

В прошлом матче баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Метс де Гуайнабо находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15-го ноября 2020 года сыграет матч против БК Метс де Гуайнабо. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Каридурос Фаджардо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Каридурос Фаджардо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Каридурос Фаджардо сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Метс де Гуайнабо не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каридурос Фаджардо — Метс де Гуайнабо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Каридурос Фаджардо вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Каридурос Фаджардо практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Метс де Гуайнабо действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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