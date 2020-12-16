Интер — Бенфика: хозяева должны брать три очка

Интер — Бенфика: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.12.20

«Интер» – «Бенфика». 16.12.20. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 16-го декабря на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Интер — Бенфика это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 05:35 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Интер упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



В матче команды Интер и команды Бенфика, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Интер демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Интер. Команда Бенфика значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Бенфика будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Бенфика не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Интер — Бенфика:

В случае выигрыша футбольного клуба Интер сыграет коэффициент 2.06, при победе ФК Бенфика букмекеры выплатят выигрыш по ставкам на 2.98, а вероятность ничьи составляет 3.92.

Прогноз на матч Интер – Бенфика (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 16-го декабря):Футбольный клуб Интер получил от букмекеров на свою победу котировку 2.06, а по коэффициенту 2.98 можно сделать ставку на выигрыш ФК Бенфика. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Интер в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Бенфика слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Бенфика не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Интер, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Бенфика действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Интер – Бенфика 16.12.20

16-го декабря состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Интер — Бенфика. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 05:35 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Интер и Бенфика встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Интер одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Интер и команды Бенфика нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Интер и команда Бенфика будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Интер и команды Бенфика является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Интер – Бенфика (16-го декабря), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Интер в противостоянии с футболистами команды Бенфика очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Интер чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Бенфика не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Бенфика частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Интер должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Интер уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Интер и команды Бенфика – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Интер пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Интер никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Интер будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Интер мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Интер

В межсезонье руководство футбольного клуба Интер не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Интер был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Интер может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Бенфика

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Бенфика пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Бенфика сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Бенфика пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Интер – Бенфика

Несколько сезонов назад команда Интер и команда Бенфика находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Интер и команда Бенфика в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Интер и команда Бенфика строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Ничейный результат матча — 3.92, победителем станет Интер — 2.06, победителем станет Бенфика — 2.98.



Интер — Бенфика. Прогноз и ставки на матч. FIFA 16-го декабря

Не так давно команда Интер встречалась с футболистами команды Бенфика в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Бенфика сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды Интер, но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Бенфика есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды Интер ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Бенфика или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды Интер вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«Интер»

После того, как футбольный клуб Интер проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Интер одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Интер имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Бенфика»

В этом сезоне футбольный клуб Бенфика продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Бенфика демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Бенфика дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Команда Интер и команда Бенфика, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды Интер и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«Интер» — «Бенфика»: кто фаворит грядущей встречи?

Интер — Бенфика. Прогноз на футбол (16.12.20)

Матч, в котором встретятся команда Интер и команда Бенфика не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда Интер и команда Бенфика могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды Интер некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

Интер — Бенфика: хозяева должны брать три очка

Для большинства любителей футбол, которые отправляются на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, ставки на спорт – развлечение. Болельщик идет на футбол, и по пути заходит в кассу букмекерской конторы, где выбирает одно или несколько событий, на которые делает ставку. Причем, общий анализ и выбор ставки занимает не более нескольких минут. Всего за несколько минут человек успевает проанализировать и выбрать наиболее оптимальную ставку на тот или иной исход футбольного матча. Это поразительно. Экспертам нашего ресурса для этого требуется не менее нескольких часов, так как мы должны определить риски, взвесить все за и против, тщательно проанализировать все доступные статистические данные. Именно это отличает профессионалов от любителей. Прогнозы наших экспертов имеют высокую вероятность проходимости, а на длительной дистанции ставки по нашим прогнозам способны принести солидный плюс. Ставки же для развлечения, подобные тем, которые мы описали выше – приведут лишь к пустой трате времени и денег. Вам выбирать, во что вкладывать свои время и деньги.

Несмотря на то, что в футбольном матче Интер — Бенфика букмекеры на стороне гостей, футбольные прогнозисты не сомневаются в высокой мотивации хозяев, что позволяет сделать ставку на их победу с форой +1 гол.

Интер – Бенфика: статистика и история личных встреч

Команда Интер и команда Бенфика относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Интер и команды Бенфика является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Интер и команды Бенфика выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.