Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин: порядок побьёт класс

Прогноз Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин (17 декабря), ставки и коэффициенты

Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин (17 декабря), ставки и коэффициенты

17 декабря в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аккоюн/Туркер , а противостоять в этом поединке будет Файзиев/Фомин.



Теннисное противостояние Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин пройдет 17 декабря, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:30 по московскому времени. Хотя Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Файзиев/Фомин.



Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

17 декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Файзиев/Фомин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Файзиев/Фомин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Аккоюн/Туркер

В этом сезоне Аккоюн/Туркер демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Аккоюн/Туркер снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Аккоюн/Туркер является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Аккоюн/Туркер не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Аккоюн/Туркер еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Файзиев/Фомин

На этом турнире Файзиев/Фомин выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Файзиев/Фомин снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Файзиев/Фомин чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Файзиев/Фомин уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Файзиев/Фомин зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин 17 декабря

Аккоюн/Туркер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аккоюн/Туркер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аккоюн/Туркер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аккоюн/Туркер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аккоюн/Туркер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аккоюн/Туркер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аккоюн/Туркер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аккоюн/Туркер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Файзиев/Фомин

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Файзиев/Фомин все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Файзиев/Фомин сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Файзиев/Фомин все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Файзиев/Фомин предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин: порядок побьёт класс

Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аккоюн/Туркер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Файзиев/Фомин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аккоюн/Туркер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Файзиев/Фомин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аккоюн/Туркер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Файзиев/Фомин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аккоюн/Туркер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аккоюн/Туркер — Файзиев/Фомин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аккоюн/Туркер и Файзиев/Фомин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аккоюн/Туркер и для Файзиев/Фомин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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