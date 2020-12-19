Прогноз Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне (19.12.2020), ставки и коэффициенты

Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.12.20)

19 декабря в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Моез Эчаргуи , а противостоять в этом поединке будет Омар Джаколоне.



Теннисное противостояние Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19 декабря. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Моез Эчаргуи является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19 декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:30 по Москве, пока не начался поединок. Моез Эчаргуи и Омар Джаколоне еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Моез Эчаргуи

Этот турнир Моез Эчаргуи проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Моез Эчаргуи может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Моез Эчаргуи однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Моез Эчаргуи имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Моез Эчаргуи левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Моез Эчаргуи хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Омар Джаколоне

Во взрослом туре Омар Джаколоне проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Омар Джаколоне пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Омар Джаколоне предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Омар Джаколоне еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Моез Эчаргуи и Омар Джаколоне уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне 19 декабря

Моез Эчаргуи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Моез Эчаргуи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Моез Эчаргуи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Моез Эчаргуи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Моез Эчаргуи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Моез Эчаргуи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Моез Эчаргуи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Моез Эчаргуи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Омар Джаколоне

На этом турнире Омар Джаколоне играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Омар Джаколоне какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Омар Джаколоне уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Омар Джаколоне много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Омар Джаколоне сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Омар Джаколоне не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Моез Эчаргуи и Омар Джаколоне, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Моез Эчаргуи и Омар Джаколоне играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Моез Эчаргуи, и Омар Джаколоне неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне: порядок побьёт класс

Моез Эчаргуи и Омар Джаколоне которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Моез Эчаргуи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Омар Джаколоне хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Моез Эчаргуи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Омар Джаколоне умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Моез Эчаргуи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Омар Джаколоне вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Моез Эчаргуи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Моез Эчаргуи — Омар Джаколоне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Моез Эчаргуи и Омар Джаколоне, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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