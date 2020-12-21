ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен). Прогноз, ставки на матч(22.12.20)

Прогноз ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен) (22 декабря), ставки и коэффициенты

ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен) (22 декабря), ставки и коэффициенты

22 декабря в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венгрии, в котором на своей площадке местный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) примет соперника по национальному первенству ДКСК Мишкольц (жен).



Баскетбольный поединок ПИНКК Печ 424 (жен) – ДКСК Мишкольц (жен) пройдет в рамках престижного турнира 22 декабря, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 19:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба ПИНКК Печ 424 (жен).



ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК ДКСК Мишкольц (жен). Данный поединок будет сыгран 22 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 19:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба ДКСК Мишкольц (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ПИНКК Печ 424 (жен)

Пока баскетбольному клубу ПИНКК Печ 424 (жен) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба ПИНКК Печ 424 (жен) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



ДКСК Мишкольц (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба ДКСК Мишкольц (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

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Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 22 декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 19:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен). Прогноз, ставки на матч(22.12.20)

ПИНКК Печ 424 (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ПИНКК Печ 424 (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ПИНКК Печ 424 (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

ДКСК Мишкольц (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф ДКСК Мишкольц (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен) пройдет 22 декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ ПИНКК Печ 424 (жен) — ДКСК Мишкольц (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб ПИНКК Печ 424 (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба ПИНКК Печ 424 (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба ПИНКК Печ 424 (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ДКСК Мишкольц (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ДКСК Мишкольц (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ДКСК Мишкольц (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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