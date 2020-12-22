Прогноз St. Petersburg — Kazan (23-го декабря), ставки и коэффициенты

St. Petersburg — Kazan. Прогноз, ставки на матч (23.12.20)

23-го декабря 2020 года в 09:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата PRO League, в котором на своей площадке местный клуб St. Petersburg примет соперника по национальному первенству Kazan.



Баскетбольный поединок St. Petersburg – Kazan пройдет в рамках престижного турнира 23-го декабря 2020 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 09:55 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба St. Petersburg.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ St. Petersburg — Kazan:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб St. Petersburg возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Kazan. Данный поединок будет сыгран 23-го декабря 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 09:55. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Kazan лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

St. Petersburg

Баскетбольный клуб St. Petersburg в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб St. Petersburg проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Kazan

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Kazan потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Kazan сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Kazan не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч St. Petersburg — Kazan

На 23-го декабря 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать St. Petersburg — Kazan. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 09:55 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб St. Petersburg дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Kazan удалось одержать победу у себя дома.



St. Petersburg — Kazan. Прогноз, ставки на матч(23.12.20)

St. Petersburg

В последние годы St. Petersburg является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба St. Petersburg еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Kazan

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Kazan становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Kazan уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Kazan сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч St. Petersburg — Kazan Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб St. Petersburg после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23-го декабря 2020 года сыграет матч против БК Kazan. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:55 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК St. Petersburg также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

St. Petersburg — Kazan: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб St. Petersburg очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб St. Petersburg очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Kazan все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Kazan также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Kazan продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ St. Petersburg — Kazan. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб St. Petersburg был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб St. Petersburg вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба St. Petersburg практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Kazan находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Kazan сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Kazan действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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