Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс. Прогноз, ставки на матч(03.01.21)

Прогноз Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс (03.01.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс 03-го января 2021 года

03-го января 2021 года в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Даймонд Долфинс примет соперника по национальному первенству Уцуномия Брекс.



03-го января 2021 года состоится баскетбольный матч Даймонд Долфинс – Уцуномия Брекс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 09:05. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Даймонд Долфинс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Даймонд Долфинс проводит на своей площадке, и 03-го января 2021 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Уцуномия Брекс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 09:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Даймонд Долфинс, а один раз сильнее были игроки БК Уцуномия Брекс.

Даймонд Долфинс

Баскетбольный клуб Даймонд Долфинс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Даймонд Долфинс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Уцуномия Брекс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Уцуномия Брекс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Уцуномия Брекс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Уцуномия Брекс травмированы только игроки глубокого резерва.

«Даймонд Долфинс» — «Уцуномия Брекс»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Даймонд Долфинс наконец-то возвращаются домой, а 03-го января 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Уцуномия Брекс. На площадке игроки обеих команд появятся в 09:05 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс. Прогноз, ставки на матч(03.01.21)

Даймонд Долфинс

В этом сезоне баскетбольный клуб Даймонд Долфинс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Даймонд Долфинс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Уцуномия Брекс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Уцуномия Брекс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Уцуномия Брекс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Уцуномия Брекс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 03-го января 2021 года, и в его рамках состоится поединок Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Даймонд Долфинс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Даймонд Долфинс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Даймонд Долфинс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Даймонд Долфинс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Уцуномия Брекс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Уцуномия Брекс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Уцуномия Брекс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даймонд Долфинс — Уцуномия Брекс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Даймонд Долфинс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Даймонд Долфинс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Даймонд Долфинс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Уцуномия Брекс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Уцуномия Брекс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-335082-filadelfiya-seventi-siksers-sharlott-hornets-prognoz-professionala-na-basketbol-03-01-21/