Прогноз Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (04-го января), ставки и коэффициенты

Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч (04.01.21)

04.01.2021 в 08:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Микава СеаХорсес примет соперника по национальному первенству Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



Главный тренер баскетбольного клуба Микава СеаХорсес каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 04.01.2021 хозяевам предстоит у себя дома принимать Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Игра, которая начнется в 08:05 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Микава СеаХорсес проводит на своей площадке, и 04.01.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 08:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Микава СеаХорсес, а один раз сильнее были игроки БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.

Микава СеаХорсес

Сейчас баскетбольный клуб Микава СеаХорсес снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Микава СеаХорсес на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Микава СеаХорсес проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

В составе баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 04.01.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 08:05 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Микава СеаХорсес дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс удалось одержать победу у себя дома.



Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч(04.01.21)

Микава СеаХорсес

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Микава СеаХорсес наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Микава СеаХорсес сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Микава СеаХорсес всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Микава СеаХорсес бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Микава СеаХорсес после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 04.01.2021 сыграет матч против БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Микава СеаХорсес также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Микава СеаХорсес играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Микава СеаХорсес уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Микава СеаХорсес хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микава СеаХорсес — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Микава СеаХорсес лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Микава СеаХорсес гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Микава СеаХорсес все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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