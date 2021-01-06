Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу (07-го января), ставки и коэффициенты

Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу (07-го января), ставки и коэффициенты

07-го января в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Демидова/Демидова , а противостоять в этом поединке будет Вангелова/Пришакариу.



Демидова/Демидова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07-го января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Вангелова/Пришакариу. По Москве данный поединок начнется в 10:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Вангелова/Пришакариу, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Демидова/Демидова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Вангелова/Пришакариу. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 07-го января. Демидова/Демидова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Демидова/Демидова

На данный момент Демидова/Демидова является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Демидова/Демидова поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Демидова/Демидова пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Демидова/Демидова слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Демидова/Демидова будет более тщательно готовиться к поединку.



Вангелова/Пришакариу

На этом турнире Вангелова/Пришакариу играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вангелова/Пришакариу все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вангелова/Пришакариу не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вангелова/Пришакариу уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вангелова/Пришакариу на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вангелова/Пришакариу пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу

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Прогноз и ставка на матч Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу 07-го января

Демидова/Демидова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Демидова/Демидова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Демидова/Демидова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Демидова/Демидова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Демидова/Демидова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Демидова/Демидова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Демидова/Демидова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вангелова/Пришакариу

Вангелова/Пришакариу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вангелова/Пришакариу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вангелова/Пришакариу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вангелова/Пришакариу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вангелова/Пришакариу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Демидова/Демидова и Вангелова/Пришакариу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Демидова/Демидова и Вангелова/Пришакариу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Демидова/Демидова, и Вангелова/Пришакариу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Демидова/Демидова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Демидова/Демидова и Вангелова/Пришакариу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вангелова/Пришакариу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Демидова/Демидова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вангелова/Пришакариу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Демидова/Демидова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Демидова/Демидова — Вангелова/Пришакариу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Демидова/Демидова и Вангелова/Пришакариу.



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