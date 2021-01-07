Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.01.21)

Прогноз Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова (07-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова 07.01.2021

07.01.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Беида Бэйкал , а противостоять в этом поединке будет Станислава Бобровникова.



Беида Бэйкал сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07.01.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Станислава Бобровникова. По Москве данный поединок начнется в 10:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Станислава Бобровникова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова запланирован организаторами турнира на 07.01.2021, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Беида Бэйкал имеет три победы при одном поражении.

Беида Бэйкал

Этот турнир Беида Бэйкал проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Беида Бэйкал может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Беида Бэйкал однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Беида Бэйкал имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Беида Бэйкал левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Беида Бэйкал хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Станислава Бобровникова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Станислава Бобровникова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Станислава Бобровникова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Станислава Бобровникова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Станислава Бобровникова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Станислава Бобровникова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

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Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.01.21)

Беида Бэйкал

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Беида Бэйкал, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Беида Бэйкал уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Беида Бэйкал старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Беида Бэйкал, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Беида Бэйкал не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Беида Бэйкал все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Беида Бэйкал точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Станислава Бобровникова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Станислава Бобровникова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Станислава Бобровникова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Станислава Бобровникова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Станислава Бобровникова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Беида Бэйкал сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Станислава Бобровникова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Беида Бэйкал – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Беида Бэйкал — Станислава Бобровникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Беида Бэйкал и Станислава Бобровникова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Беида Бэйкал и для Станислава Бобровникова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-336551-mektichpavich-vayssbornvesely-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-atp-07-01-21/