Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли. Прогноз, ставки на матч(09.01.21)

Прогноз Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли (09-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли 09.01.2021

09.01.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фабрицио Орнаго , а противостоять в этом поединке будет Симоне Ронкалли.



Фабрицио Орнаго сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09.01.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Симоне Ронкалли. По Москве данный поединок начнется в 10:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Симоне Ронкалли, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли, которая пройдет 09.01.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 10:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Фабрицио Орнаго

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фабрицио Орнаго находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фабрицио Орнаго является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фабрицио Орнаго умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фабрицио Орнаго обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фабрицио Орнаго может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Симоне Ронкалли

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Симоне Ронкаллив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Симоне Ронкалли играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Симоне Ронкалли держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Симоне Ронкалли демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Симоне Ронкалли находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Фабрицио Орнаго» — «Симоне Ронкалли»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Фабрицио Орнаго и Симоне Ронкалли. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Фабрицио Орнаго и Симоне Ронкалли в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Фабрицио Орнаго и Симоне Ронкалли имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли. Прогноз, ставки на матч(09.01.21)

Фабрицио Орнаго

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Фабрицио Орнаго выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Фабрицио Орнаго всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Фабрицио Орнаго уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Фабрицио Орнаго занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Фабрицио Орнаго больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Фабрицио Орнаго имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Симоне Ронкалли

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Симоне Ронкалли все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Симоне Ронкалли сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Симоне Ронкалли все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Симоне Ронкалли предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Фабрицио Орнаго и Симоне Ронкалли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фабрицио Орнаго имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фабрицио Орнаго и Симоне Ронкалли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Симоне Ронкалли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фабрицио Орнаго превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Симоне Ронкалли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фабрицио Орнаго гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фабрицио Орнаго — Симоне Ронкалли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фабрицио Орнаго и Симоне Ронкалли.



http://evolvegame.ru/cat3-337448-prognoz-na-match-beshiktash-zhen-chukurova-basketbol-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-09-01-21/