Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado): снова ждем результативной игры

Прогноз Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado) (09-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado) 09-го января

09-го января в 09:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Кливленд Кавальерс (bepado).



Болельщики баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) очень любят матчи против БК Кливленд Кавальерс (bepado), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 09-го января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 09:36 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado), запланированное на 09-го января. Поставить на матч можно будет до 09:36 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (bepado) была еще пять лет назад.

Мемфис Гриззлис (bad_trip)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (bad_trip) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Мемфис Гриззлис (bad_trip) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Кливленд Кавальерс (bepado)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (bepado) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA 2KSeries, Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) наконец-то возвращаются домой, а 09-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Кливленд Кавальерс (bepado). На площадке игроки обеих команд появятся в 09:36 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado) 09-го января

Мемфис Гриззлис (bad_trip)

Сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (bad_trip) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Кливленд Кавальерс (bepado)

В прошлом матче баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (bepado) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09-го января, и в его рамках состоится поединок Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:36 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кливленд Кавальерс (bepado) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Кливленд Кавальерс (bepado). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (bepado) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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