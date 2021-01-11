Понте-Прета — Куяба: в ожидании «стандартов»

Понте-Прета — Куяба прогноз профессионала на футбол 11.01.21

«Понте-Прета» – «Куяба». 11.01.21. Прогноз и ставки на матч

Так как до 11-го января 2021 года еще есть время, то футболисты клубов Понте-Прета и Куяба успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 23:30 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Понте-Прета.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Понте-Прета и команда Куяба постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Понте-Прета — Куяба:

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 2.27, но, если в футбольном матче Понте-Прета — Куяба сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 3.36. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 3.14.

Прогноз на матч Понте-Прета – Куяба (Чемпионат Бразилии, матч национального перевентсва, воскресенье, 11-го января 2021 года):Футбольный клуб Понте-Прета получил от букмекеров на свою победу котировку 2.27, а по коэффициенту 3.36 можно сделать ставку на выигрыш ФК Куяба. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Понте-Прета и команды Куяба, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Понте-Прета и команды Куяба – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Понте-Прета – Куяба 11.01.21

До 11-го января 2021 года еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Понте-Прета — Куяба. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 23:30 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Понте-Прета и команда Куяба – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Понте-Прета и команда Куяба принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Понте-Прета и команды Куяба, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Понте-Прета и команда Куяба – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Понте-Прета – Куяба (11-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Понте-Прета в противостоянии с футболистами команды Куяба очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Понте-Прета чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Куяба не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Куяба частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Понте-Прета должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Понте-Прета уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Понте-Прета и команды Куяба – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Понте-Прета пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Понте-Прета никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Понте-Прета будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Понте-Прета мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Понте-Прета

В межсезонье руководство футбольного клуба Понте-Прета не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Понте-Прета был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Понте-Прета может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Куяба

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Куяба находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Куяба также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Куяба скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Понте-Прета – Куяба

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Понте-Прета и команды Куяба. Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда Куяба набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Понте-Прета, что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

В игре победит Понте-Прета — 2.27, ничья в игре — 3.14, в игре победит Куяба — 3.36.



Понте-Прета — Куяба. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Бразилии 11-го января 2021 года

Команда Понте-Прета и команда Куяба, которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Понте-Прета и команды Куяба в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Понте-Прета»

Еще перед стартом сезона было понятно, что футбольному клубу Понте-Прета предстоит борьба за выживание, так как в межсезонье дебютант данного дивизиона не провел никаких существенных усилений команды. Старт чемпионата еще получился неплохим, но уже через месяц игра хозяева существенно ухудшилась, так что практически в каждом втором матче было поражение. Футбольный клуб Понте-Прета начал постепенно опускаться в турнирной таблице, а на данный момент он уже находится на предпоследней строчке. Покинуть зону вылета очень просто, так как команда уступает лишь из-за худшей разницы по мячам, но с набором очков у хозяев сейчас проблемы, так как они не могут выиграть уже на протяжении восьми туров. И если вначале была серия из трех ничьих, то после нее последовало пять поражений подряд. В этой серии футбольный клуб Понте-Прета забил лишь один гол, пропустив целых четырнадцать. У хозяев на этот поединок точно не выйдут два центральных защитника, но может пропустить игру еще и правый полузащитник.



«Куяба»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Куяба не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Куяба удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Куяба всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Понте-Прета и команда Куяба пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Понте-Прета и команды Куяба, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Понте-Прета» — «Куяба»: кто фаворит грядущей встречи?

Понте-Прета — Куяба. Прогноз на футбол (11.01.21)

Благодаря любопытной информации, которую удалось найти экспертам нашего ресурса, мы смогли верно оценить шансы команд, встречающихся между собой в очередном туре известного футбольного чемпионата. Речь идет о противостоянии команды Понте-Прета и команды Куяба. Напомним, что в настоящий момент оба клуба обладают неплохими шансами на то, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице, дающее право выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне. Однако, наши эксперты смогли найти любопытную информацию, благодаря которой мы выяснили, что гости не горят желанием выступать одновременно на несколько фронтов. Из этого следует, что победа команды Понте-Прета в этом матче выглядит отличной ставкой, которую мы рекомендуем всем любителям футбола. Общий тотал забитых голов в этой игре мы тоже рассматриваем на больше. Скорее всего, оба клуба забьют в этой игре, однако хозяева в итоге окажутся сильнее. Так что, можно делать и ставки на то, что в матче забьют обе команды. Общий тотал желтых карточек стоит рассмотреть на больше, так как это принципиальный матч, а все принципиальные матчи играются на больше. А вот угловых в этом матче не будет много, так как букмекеры весьма завысили общий тотал, забыв, видимо, что и команда Понте-Прета, и команда Куяба не используют фланги, предпочитая атаковать через центр. Так что, общий тотал угловых на меньше – тоже отличная ставка, которую можно смело заигрывать в этом матче. Хотя, все же, лучше играть победу команды Понте-Прета.

Понте-Прета — Куяба: в ожидании «стандартов»

Для экспертов нашего ресурса нет простых матчей для прогнозирования, таких, глядя на названия соперников в которых, мы бы могли безошибочно сказать, кто победит, а кто проиграет. Футбол – это такой вид спорта, где шанс на победу есть у каждый команд. Футбол – это командная игра, и здесь успех зависит от слаженных действий всех членов команды, даже тех, которые сидят на скамейке запасных, ведь им предстоит выйти на поле в любой момент игры, и важно, чтобы они гармонично вписались в коллектив. В этом состоит заслуга менеджера, который должен подгонять футболистов, как шестеренки в отлично работающем механизме. Отличная работа такого механизма возможна лишь в том случае, если все мелкие детали будут отлично взаимодействовать между собой на благо всего механизма. Когда такое происходит в футболе, то команда практически непобедима, так как партнеры знают, что смогут подстраховать друг друга, а менеджер уверен в своих футболистах как тех, которые находится на поле, так и тех, которым предстоит на него выйти. Так что, предсказывать можно лишь на основании анализов, так как каждый клуб – это отдельный механизм и его необходимо тщательно изучить, прежде чем вынести свой вердикт.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Понте-Прета или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Куяба сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Понте-Прета – Куяба: статистика и история личных встреч

Команда Понте-Прета и команда Куяба относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Понте-Прета и команды Куяба является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Понте-Прета и команды Куяба выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.