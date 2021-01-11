Прогноз Стефан Козлов — Айдан Ким (11-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Стефан Козлов — Айдан Ким. Прогноз, ставки на матч (11.01.21)

11-го января 2021 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Стефан Козлов , а противостоять в этом поединке будет Айдан Ким.



Так как Стефан Козлов в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Айдан Ким, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11-го января 2021 года. Но, доказать обратное Стефан Козлов все же сможет в 21:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Стефан Козлов — Айдан Ким. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11-го января 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Стефан Козлов и Айдан Ким. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Стефан Козлов имеет на своем счету три победы, Айдан Ким может похвастаться четырьмя.

Стефан Козлов

Болельщики ожидали, что на этом турнире Стефан Козлов продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Стефан Козлов в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Стефан Козлов сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Стефан Козлов немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Айдан Ким

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Айдан Ким теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Айдан Ким имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Айдан Ким испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Айдан Ким выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Айдан Ким занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Стефан Козлов» — «Айдан Ким»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Стефан Козлов и Айдан Ким. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Стефан Козлов и Айдан Ким в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Стефан Козлов и Айдан Ким имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Стефан Козлов — Айдан Ким. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.21)

Стефан Козлов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Стефан Козлов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Стефан Козлов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Стефан Козлов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Стефан Козлов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Стефан Козлов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Стефан Козлов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Стефан Козлов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Айдан Ким

Айдан Ким лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Айдан Ким играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Айдан Ким начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Айдан Ким выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Айдан Ким сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Стефан Козлов — Айдан Ким Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Стефан Козлов и Айдан Ким начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Стефан Козлов и Айдан Ким показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Стефан Козлов и Айдан Ким провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Стефан Козлов и Айдан Ким действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Стефан Козлов — Айдан Ким: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Стефан Козлов и Айдан Ким, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Стефан Козлов и Айдан Ким уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стефан Козлов — Айдан Ким. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Стефан Козлов и Айдан Ким букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Стефан Козлов и Айдан Ким проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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