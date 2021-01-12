Прогноз Кэмерон Норри — Себастьян Корда (13 января), ставки и коэффициенты

Кэмерон Норри — Себастьян Корда. Прогноз, ставки на матч (13.01.21)

13-го января 2021 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Кэмерон Норри , а противостоять в этом поединке будет Себастьян Корда.



Кэмерон Норри считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Себастьян Корда 13-го января 2021 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 04:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэмерон Норри — Себастьян Корда:

До 13-го января 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Кэмерон Норри — Себастьян Корда вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Кэмерон Норри и Себастьян Корда не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 04:00 по МСК.

Кэмерон Норри

В этом сезоне Кэмерон Норри показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кэмерон Норри играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кэмерон Норри умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кэмерон Норри и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кэмерон Норри будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кэмерон Норри чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Себастьян Корда

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Себастьян Корда в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Себастьян Корда уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Себастьян Корда уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Себастьян Корда обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Кэмерон Норри — Себастьян Корда

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Кэмерон Норри и Себастьян Корда уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Кэмерон Норри — Себастьян Корда (13-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Кэмерон Норри

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кэмерон Норри, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кэмерон Норри уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кэмерон Норри старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кэмерон Норри, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кэмерон Норри не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кэмерон Норри все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кэмерон Норри точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Себастьян Корда

На этом турнире Себастьян Корда играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Себастьян Корда какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Себастьян Корда уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Себастьян Корда много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Себастьян Корда сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Себастьян Корда не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кэмерон Норри — Себастьян Корда Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кэмерон Норри и Себастьян Корда. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кэмерон Норри и Себастьян Корда встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кэмерон Норри и Себастьян Корда довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кэмерон Норри и Себастьян Корда подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кэмерон Норри — Себастьян Корда: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Кэмерон Норри и Себастьян Корда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кэмерон Норри имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Себастьян Корда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кэмерон Норри. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Себастьян Корда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кэмерон Норри довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Себастьян Корда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кэмерон Норри.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэмерон Норри — Себастьян Корда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кэмерон Норри и Себастьян Корда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кэмерон Норри, и Себастьян Корда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-339023-prognozy-i-stavki-na-match-tereza-martincova-marina-zanevskaya-12-01-21/